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Бритни Спирс разводится с мужем из-за измены

Алена Кюпели
17 августа 2023, 00:26 обновлено 17 августа, 00:29
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Источники сообщили, что муж Спирс подозревает ее в измене.
Бритни Спирс, Сэм Асгари
Бритни Спирс и Сэм Асгари часто публично выясняют отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/samasghari

Скандальная американская поп-певица Бритни Спирс и ее муж Сэм Асгари расстались из-за обвинений в неверности.

По информации Page Six, источники сообщили изданию в среду, что Асгари якобы поругался со Спирс на прошлой неделе из-за слухов о том, что она ему изменила.

Хотя неясно, имеют ли претензии какое-либо обоснование, это якобы привело к серьезному конфликту между ними. Сообщается, что 29-летний супруг певицы уже даже переехал из их общего дома.

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Представители 41-летней Спирс не ответили на запрос о комментариях. Между тем, издание сообщает, что Асгари мало что получит от певицы, если их брак действительно закончится разводом.

"Бритни и Сэм подписали брачный договор в ее пользу", — сообщил источник. "Любые деньги, которые она заработала до свадьбы, защищены", - добавляют они.

Напомним, ранее перепуганные соседи Спирс и Асгари вызывали полицию - их напугали яростные крики Бритни и шум борьбы, которые доносились из дома супругов.

Кроме того, в СМИ начали появляться новости о том, что Брит и Сэм находятся на грани развода. Инсайдер утверждал, что нервные срывы певицы сильно ранят ее мужа, из-за чего у них возникают конфликты.

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