Бритни Спирс поколотила мужа и выгнала его из дома - драку разнимали охранники

Не так все гладко, как пытаются показать Спирс и Асгари в социальных сетях, утверждают таблоиды.

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Бритни Спирс подралась с Сэмом Асгари и прогнала его / instagram.com/britneyspears, instagram.com/samasghari

Всего месяц назад американская поп-икона Бритни Спирс и ее молодой супруг, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари, яростно опровергали слухи о разладе в их семье. Теперь таблоиды потряс новый скандал из жизни неугомонной семейки.

Как сообщает TMZ, на днях перепуганные соседи Спирс и Асгари вызывали полицию - их напугали яростные крики Бритни и шум борьбы, которые доносились из дома супругов.

По словам очевидцев влюбленные громко ссорились, и Брит даже кинулась на мужа с кулаками. Сцепившихся супругов разнимала служба безопасности Спирс. После драки певица якобы выгнала Сэма из дома, что он с радостью и сделал.

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Соседи утверждают, что это - далеко не первая подобная ссора между Спирс и Асгари. Супруги частенько выясняют отношения на повышенных тонах, и иногда даже дерутся.

В прессе сообщают, что этот скандал может стать последним в лав-стори Сэма и Бритни. Ранее мужчина всячески защищал ее и был лоялен к ее капризам, но уход из дома может свидетельствовать о том, что терпение мужчины лопнуло.

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