Бритни Спирс поколотила мужа и выгнала его из дома - драку разнимали охранники

Всего месяц назад американская поп-икона Бритни Спирс и ее молодой супруг, актер и фитнес-тренер Сэм Асгари, яростно опровергали слухи о разладе в их семье. Теперь таблоиды потряс новый скандал из жизни неугомонной семейки.
Как сообщает TMZ, на днях перепуганные соседи Спирс и Асгари вызывали полицию - их напугали яростные крики Бритни и шум борьбы, которые доносились из дома супругов.
По словам очевидцев влюбленные громко ссорились, и Брит даже кинулась на мужа с кулаками. Сцепившихся супругов разнимала служба безопасности Спирс. После драки певица якобы выгнала Сэма из дома, что он с радостью и сделал.
Соседи утверждают, что это - далеко не первая подобная ссора между Спирс и Асгари. Супруги частенько выясняют отношения на повышенных тонах, и иногда даже дерутся.
В прессе сообщают, что этот скандал может стать последним в лав-стори Сэма и Бритни. Ранее мужчина всячески защищал ее и был лоялен к ее капризам, но уход из дома может свидетельствовать о том, что терпение мужчины лопнуло.
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