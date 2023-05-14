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Дочь Джонни Деппа раскрыла подробности романа с новой избранницей и показала страстный поцелуй

Анна Подгорная
14 мая 2023, 22:20 обновлено 14 мая, 22:20
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Лили-Роуз Депп нашла свою "краш" среди американских рэп-музыкантов.
Лили-Роуз Депп
Лили-Роуз Депп встречаетя с Даниэль 070 Shake Бальбуэной / instagram.com/lilyrose_depp, imdb.com

Франко-американская модель и актриса Лили-Роуз Депп без проблем снимается в самых откровенных нарядах, но о делах душевных предпочитает молчать так долго, насколько это возможно.

Тем не менее шила в мешке не утаишь. В марте в СМИ и социальных сетях стали ходить слухи о том, что старшая дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа состоит в романтических отношениях с 25-летней рэп-исполнительницей 070 Shake (настоящее имя - Даниэль Бальбуэна).

Сейчас на странице Депп в Instagram появилось фото, на котором актриса страстно целуется с Бальбуэной. "4 месяца с моей любовью", - подписала снимок Лили-Роуз. Других комментариев от актрисы или ее избранницы про их отношения пока обнародовано не было.

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Стоит отметить, что ранее Депп приписывали роман с моделью и открытой лесбиянкой Стеллой Максвелл. Бальбуэна же, незадолго до того, как стала встречаться с Лили-Роуз, рассталась с певицей Кейлани, с которой год состояла в отношениях.

У Лили-Роуз также были романы с актером Тимоти Шаламе и манекенщикомЭшем Стайместом.

Лили-Роуз Депп, 070 Shake, Даниэль Бальбуэна
Лили-Роуз Депп встречаетя с Даниэль 070 Shake Бальбуэной / instagram.com/lilyrose_depp, instagram.com/070shake,

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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