Певица Шер рассталась с возлюбленным, который младше ее на 40 лет

Легендарная певица Шер разошлась с бойфрендом Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет

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Шер и Александр Эдвардс / скриншот из видео и ua.depositphotos.com/

Легендарная американская певица Шер (настоящее имя ‒ Шерилин Саркисян-Боно-Оллмен) разошлась с бойфрендом ‒ музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Об этом сообщает американский портал-таблоид TMZ со ссылкой на источники, близкие к паре.

Сообщается, что Шер и ее бывший Эдвардс, который на 40 лет младше певицы, порвали окончательно. Но сама певица якобы не хочет признаваться в этом публично. И пока неизвестно, что разлучило пару и кто был инициатором разрыва.

К слову, буквально недавно, в декабре минувшего года Шер даже намекнула на помолвку с Эдвардсом. И даже показала фото кольца с большим бриллиантом. Но потом близкие друзья пары опровергли слухи о том, что влюбленные готовятся к свадьбе.

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Напомним, ранее Шер (настоящая имя – Шерилин Саркисян) объяснила, почему закрутила роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом (ведь она старше его ровно 40 лет −76 против 30).

До того редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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