Шер попросила на Новый год об исключении для Путина - Сеть взорвалась громкими реакциями

Певица продолжает напоминать миру о том, что в Украине все еще идет война по вине страны-агрессора.

Шер показала воплощение новогодних желаний каждого украинца / instagram.com/cher

Американская певица, актриса, режиссер, продюсер и гей-икона Шер (настоящее имя - Шерилин Саркисян) оказывает активную поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии в РФ с первых дней полномасштабной войны.

Не забыла об этом артистка и в новогоднюю ночь: поздравив поклонников с праздником, она пожелала каждому в 2023 году побольше счастья.

Позже на своей странице в Twitter артистка опубликовала ремарку, с предположением, что один человек все же заслуживает исключения из ее пожеланий. Ожидаемо, им оказался Владимир Путин - лидер страны-террориста, который несет ответственность за войну в Украине. Его, по просьбе Шер, ждет отдельное пожелание.

Вероятно, певица верит, что мысли и желания могут материализовываться, поэтому опубликовала фотографию оригинальной елочной игрушки - Путина в пеньковом галстуке с флагами СССР и РФ в руках.

"Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать много исключений", - подшутила Шер имея ввиду, что многие в мире, и она в их числе, желают кремлевскому лидеру лишь самого худшего.

Шер показала воплощение новогодних желаний каждого украинца / twitter.com/cher

В комментариях украинцы, и те, кто поддерживает Украину в сопротивлении российскому оккупанту, выразили благодарность Шер за ее свободомыслие:

"Дякую! Сьогодні вночі кожен українець бажав цього!"

"Путин — военный преступник и массовый убийца. Спасибо, что опубликовали это".

"Як завжди неперевершені, пані".

"Ты только что стала еще круче в моих глазах. Здорово!"

"Новый год для украинцев начался с воздушной тревоги. Спасибо за смелую и публичную поддержку, Шер!"

"Трудно придумать лучшего пожелания для мира! Спасибо!"

Ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Также участник группы TVORCHI, нигериец Джеффри Кенни признался, почему категорически отказался бежать из Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение.

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