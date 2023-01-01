Шер попросила на Новый год об исключении для Путина - Сеть взорвалась громкими реакциями

Американская певица, актриса, режиссер, продюсер и гей-икона Шер (настоящее имя - Шерилин Саркисян) оказывает активную поддержку Украине в ее противостоянии военной агрессии в РФ с первых дней полномасштабной войны.
Не забыла об этом артистка и в новогоднюю ночь: поздравив поклонников с праздником, она пожелала каждому в 2023 году побольше счастья.
Позже на своей странице в Twitter артистка опубликовала ремарку, с предположением, что один человек все же заслуживает исключения из ее пожеланий. Ожидаемо, им оказался Владимир Путин - лидер страны-террориста, который несет ответственность за войну в Украине. Его, по просьбе Шер, ждет отдельное пожелание.
Вероятно, певица верит, что мысли и желания могут материализовываться, поэтому опубликовала фотографию оригинальной елочной игрушки - Путина в пеньковом галстуке с флагами СССР и РФ в руках.
"Окей, мы можем сделать исключение для некоторых. Мы можем сделать много исключений", - подшутила Шер имея ввиду, что многие в мире, и она в их числе, желают кремлевскому лидеру лишь самого худшего.
В комментариях украинцы, и те, кто поддерживает Украину в сопротивлении российскому оккупанту, выразили благодарность Шер за ее свободомыслие:
"Дякую! Сьогодні вночі кожен українець бажав цього!"
"Путин — военный преступник и массовый убийца. Спасибо, что опубликовали это".
"Як завжди неперевершені, пані".
"Ты только что стала еще круче в моих глазах. Здорово!"
"Новый год для украинцев начался с воздушной тревоги. Спасибо за смелую и публичную поддержку, Шер!"
"Трудно придумать лучшего пожелания для мира! Спасибо!"
Ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.
Также участник группы TVORCHI, нигериец Джеффри Кенни признался, почему категорически отказался бежать из Украины, когда Россия начала полномасштабное вторжение.
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