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Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного: фанаты заподозрили помолвку

26 декабря 2022, 13:32
Певица Шер спровоцировала слухи о помолвке из-за снимка с огромным кольцом с бриллиантом, которое ей подарил молодой возлюбленный.
Шер, Александр Эдвардс
Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Легендарная американская поп-певица Шер (Шерилин Саркисян) запустила слухи о своей новой помолвки с 36-летним музыкантом и продюсером Александром Эдвардсом. Исполнительница выложила в Twitter фото, на котором запечатлено громадное кольцо с бриллиантом.

"У меня нет слов. Александр А.Э.", — кратко подписала она снимок.

Правда, сама Шер не спешила детально все разжевывать — и не подтвердила и не опровергла догадки фанатов о возможном предложении от Эдвардса.

И вообще Шер очень сдержанно отреагировала на слухи о помолвке.

"Я опубликовала это фото, потому что у него такие классные ногти", — написала Шер в Twitter некоторое время спустя.

Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного: фанаты заподозрили помолвку

Поскольку на ногте Эдвардса был дольно затейливый маникюр (он был окрашен в черный цвет с зеленым пламенем), то некоторые фанаты певицы не исключают, что продюсер просто сделал возлюбленной рождественский подарок, а не предложение руки и сердца.

Напомним, ранее Шер (настоящая имя – Шерилин Саркисян) объяснила, почему закрутила роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом (ведь она старше его ровно 40 лет −76 против 30).

До того редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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