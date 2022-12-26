Шер похвасталась кольцом с бриллиантом от молодого возлюбленного: фанаты заподозрили помолвку

Легендарная американская поп-певица Шер (Шерилин Саркисян) запустила слухи о своей новой помолвки с 36-летним музыкантом и продюсером Александром Эдвардсом. Исполнительница выложила в Twitter фото, на котором запечатлено громадное кольцо с бриллиантом.
"У меня нет слов. Александр А.Э.", — кратко подписала она снимок.
Правда, сама Шер не спешила детально все разжевывать — и не подтвердила и не опровергла догадки фанатов о возможном предложении от Эдвардса.
И вообще Шер очень сдержанно отреагировала на слухи о помолвке.
"Я опубликовала это фото, потому что у него такие классные ногти", — написала Шер в Twitter некоторое время спустя.
Поскольку на ногте Эдвардса был дольно затейливый маникюр (он был окрашен в черный цвет с зеленым пламенем), то некоторые фанаты певицы не исключают, что продюсер просто сделал возлюбленной рождественский подарок, а не предложение руки и сердца.
Напомним, ранее Шер (настоящая имя – Шерилин Саркисян) объяснила, почему закрутила роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом (ведь она старше его ровно 40 лет −76 против 30).
До того редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.
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