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Певица Шер рассказала о трагедии в своей семье

12 декабря 2022, 12:22
В США в возрасте 96 лет умерла американская актриса, певица и модель Джорджия Холт - мать легендарной певицы Шер.
Шер, ее мама
Певица Шер рассказала о трагедии в своей семье / скриншот из видео и https://ua.depositphotos.com

Известная американская актриса, певица и модель Джорджия Холт 10 декабря скончалась в возрасте 96 лет. Трагическую новость на своей странице в Twitter озвучила ее легендарная дочь – певица Шер.

Причину смерти исполнительница не назвала, но ранее она много раз говорила о проблемах матери со здоровьем. В сентябре нынешнего года Холт госпитализировали в больницу с пневмонией. После этого Шер поблагодарила фолловеров за молитвы и заверила, что ее мать почувствовала себя гораздо лучше.

Джорджия Холт начала петь на радио Оклахома-Сити с самого детства (когда ей было шесть лет). А уже через четыре года прославилась на все США, когда спела дуэтом с Бобом Уиллсом (лидером группы Bob Wills and the Texas Playboys). Она также выигрывала конкурсы красоты и талантов. У звезды было несколько эпизодических ролей в кино и телевидении в 1950-х годах.

После развода с первым мужем, Джоном Саркисяном –отцом Шер – Холт выходила замуж еще пять раз (причем дважды − за одного и того же мужчину).

Напомним, ранее Шер (настоящая имя – Шерилин Саркисян) объяснила, почему закрутила роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом (ведь она старше его ровно 40 лет −76 против 30).

До того редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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