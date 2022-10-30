Тамара Гвердцители попала в больницу после смерти мамы-одесситки

Тамара Гвердцители попала в больницу из-за смерти матери / instagram.com/gverdtsiteli_official

Советская и грузинская эстрадная певица Тамара Гвердцители тяжело переживает смерть матери - педагога Инны Кофман, которая была внучкой раввина одной их одесских синагог. До войны женщина жила в Одессе, затем была эвакуирована в Тбилиси.

Инна Владимировна умерла в 83 года из-за проблем с сердцем. Она очень болезненно переживала войну в Украине, так как всю жизнь считала Одессу своим домом. Тамара Гвердцители отказалась от концертов в РФ, и еще в начале войны покинула страну-террориста.

Сейчас в СМИ появилась новость о многочисленных госпитализациях Тамары Михайловны после смерти матери. Ее физическое и психологическое состояние сейчас крайне плачевно.

"Тамару Михайловну уже два раза забирали в больницу. Состояние у нее чрезвычайно плохое и с точки зрения эмоционального состояния, и с точки зрения физических сил. Тамара Михайловна очень болезненно восприняла смерть мамы. Я употребил самый мягкий термин, который может быть в этой ситуации. Она жила для мамы. Она провела с ней всю жизнь. То, что произошло, совершенно выбило ее из жизни", - рассказывает продюсер певицы Сергей Пудовкин.

Он убежден, что Гвердцители вернется на сцену, но также уверен, что это не произойдет в ближайшем будущем - на восстановление артистки потребуется много времени и сил.

Ранее сообщалось, что Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".

Напомним, в начале августа умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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