Тамара Гвердцители бежала из РФ из-за войны в Украине

Тамара Гвердцители покинула Россию из-за войны в Украине / instagram.com/gverdtsiteli_official

Советская, грузинская и российская эстрадная певица Тамара Гвердцители покинула рф в связи с войной в Украине.

Артистка отменила концерты (на ближайшие полгода) и перебралась в Грузию. Она была очень сдержана в своих комментариях об отъезде: она отдала должное россии, в которой прожила тридцать лет, однако подчеркнула, что для нее "чувство родины является самым высоким".

В данном случае Гвердцители имела ввиду свою 83-летнюю маму - коренную одесситку, для которой война в Украине стала настоящим ударом. Певица предпочитает покинуть страну-агрессора, выражая свое несогласие с ее военной политикой против страны, которая является частью исторической родины ее семьи.

"Она (мама) часто плачет. Все мои предки из Одессы родом. Для моей мамы там все улицы родные. Очень мне тяжело об этом говорить", - поделилась певица с росСми.

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