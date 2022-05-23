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Игорь Кондратюк раскритиковал миф о "хороших русских": "Для меня это оксюморон"

23 мая 2022, 05:15

Шоумен рассказал, почему антивоенные настроения в РФ малоэффективны в Украине.

Игорь Кондратюк
Кондратюк окончательно развеял миф о "хороших русских" / Пресс-служба

Украинский продюсер, шоумен и общественный деятель Игорь Кондратюк известен своими жесткими антироссийскими высказываниями. Ранее он критиковал, в основном, рашистских артистов и запроданцев.

Сейчас же он решил объяснить, почему считает, что не бывает "хороших русских", к которым обычно относят оппозиционеров и либерально настроенную интеллигенцию.

Шоумен считает, что они, имея влияние в обществе, не используют его с целью приблизить мир и победу Украины. Вся их критика путинского режима по-прежнему регулируется их рамкам комфорта, что делает их самих и их убеждения пустым звуком.

"Вместо того, чтобы, пользуясь своими связями и определенным авторитетом, убеждать правительства стран Европы и мира НЕ СОТРУДНИЧАТЬ с путинской РФ, усиливать санкции и эмбарго против РФ для ускорения окончания войны и уничтожения кремлевского тоталитарного режима, они рассказывают миру, кто такой путин и пр.", - подчеркивает Кондратюк.

По его мнению это - неэффективная тактика борьбы со страной-агрессором и его политикой. Как должна выглядеть борьба с кремлем на информационном фронте? На этот вопрос шоумен имеет ответ: "Лишь общими действиями всех прогрессивных людей мира можно остановить и уничтожить раковую опухоль цивилизации – воинственный имперский русский нацизм – рашизм. Российские же либералы либо активно начинают действовать против нынешней россии, либо – следуют за российским кораблем".

Кондратюк окончательно развеял миф о "хороших русских" / facebook.com/igor.kondratiuk.5

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Ранее Игорь Кондратюк написал биографический рассказ с элементами эротики про отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой.

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