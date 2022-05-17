Игорь Кондратюк рассказал, почему у рашистов и запроданцев не отбирают звание Народных артистов

Кондратюк рассказал, почему у звезд рф не отбирают украинские звания / Коллаж

Украинский продюсер, шоумен и общественный деятель Игорь Кондратюкрассказал, почему невозможно отобрать звания Народных и Заслуженных у артистов из рф, поддерживающих войну с Украиной или звезд-предателей из Украины.

Он отмечает, по сути звания и награды в современном шоу-бизнесе не имеют никакого веса и важности. Они не накладывают на артиста никаких обязательств и никак не влияют на его заработок.

"Я не знаю на кой черт это вообще нужно. Это не дает никаких, на мой взгляд, финансовых преференций вообще. Критерии в шоу-бизнесе – это популярность, хитовость, возможность зарабатывать свои гонорары на концертах или ротацией на роялти. Вот такое отношение", - отмечает Кондратюк.

Что же касается знаменитостей-рашистов со званиями Народных артистов Украины, продюсер и это считает совершенно несущественным - он оставляет это на их совести.

"Ну и плевать, что они это носят. Вот в Крыму там остались Заслуженные, Народные артисты Украины. Это никак не связано с совестью, с честью, ни с чем. Просто вот один хлопнул, другой подмахнул и вот у него звание. Плевать на самом деле. И правда плевать, почему не снимают с них эти звания", - говорит шоумен.

Среди потенциальных знаменитостей - кандидатов на лишение званий Заслуженных и Народных: Владимир Бортко (Народный артист Украины с 2003), Николай Басков (с 2004), Филипп Киркоров (с 2008), Таисия Повалий (с 1997), Ани Лорак (с 2008); Светлана Лобода (Заслуженная артистка Украины с 2013 года), Ани Лорак (с 1999), Таисия Повалий (с 1996).

Впрочем, вся загвоздка состоит в том, что в украинском законодательстве нет регламента по лишению артиста того или иного звания. Поэтому "срывать лавровый венец" даже с предателей сейчас - не время.

"Я точно спрашивал это кого-то из тех, кто был депутатом. Сказали, Васильевич, не поверите, нет механизма снятия звания. Вот оно нигде не прописано. Говорю: да внесите правку, это по закону очевидно, или положение. Внесите правку, снимаемую голосованием в Верховной Раде за представление, квалифицированное Минкультом. Ну это просто, как двери", - вспоминает Кондратюк.

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