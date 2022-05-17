УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Игорь Кондратюк рассказал, почему у рашистов и запроданцев не отбирают звание Народных артистов

17 мая 2022, 19:22

У шоумена есть свой взгляд на подобные "титулы", однако для этого есть и весьма объективная причина.

Кондратюк рассказал, почему у звезд рф не отбирают украинские звания / Коллаж

Украинский продюсер, шоумен и общественный деятель Игорь Кондратюкрассказал, почему невозможно отобрать звания Народных и Заслуженных у артистов из рф, поддерживающих войну с Украиной или звезд-предателей из Украины.

Он отмечает, по сути звания и награды в современном шоу-бизнесе не имеют никакого веса и важности. Они не накладывают на артиста никаких обязательств и никак не влияют на его заработок.

"Я не знаю на кой черт это вообще нужно. Это не дает никаких, на мой взгляд, финансовых преференций вообще. Критерии в шоу-бизнесе – это популярность, хитовость, возможность зарабатывать свои гонорары на концертах или ротацией на роялти. Вот такое отношение", - отмечает Кондратюк.

Что же касается знаменитостей-рашистов со званиями Народных артистов Украины, продюсер и это считает совершенно несущественным - он оставляет это на их совести.

"Ну и плевать, что они это носят. Вот в Крыму там остались Заслуженные, Народные артисты Украины. Это никак не связано с совестью, с честью, ни с чем. Просто вот один хлопнул, другой подмахнул и вот у него звание. Плевать на самом деле. И правда плевать, почему не снимают с них эти звания", - говорит шоумен.

Среди потенциальных знаменитостей - кандидатов на лишение званий Заслуженных и Народных: Владимир Бортко (Народный артист Украины с 2003), Николай Басков (с 2004), Филипп Киркоров (с 2008), Таисия Повалий (с 1997), Ани Лорак (с 2008); Светлана Лобода (Заслуженная артистка Украины с 2013 года), Ани Лорак (с 1999), Таисия Повалий (с 1996).

Впрочем, вся загвоздка состоит в том, что в украинском законодательстве нет регламента по лишению артиста того или иного звания. Поэтому "срывать лавровый венец" даже с предателей сейчас - не время.

"Я точно спрашивал это кого-то из тех, кто был депутатом. Сказали, Васильевич, не поверите, нет механизма снятия звания. Вот оно нигде не прописано. Говорю: да внесите правку, это по закону очевидно, или положение. Внесите правку, снимаемую голосованием в Верховной Раде за представление, квалифицированное Минкультом. Ну это просто, как двери", - вспоминает Кондратюк.

Читайте также"Путин странно пахнет и не ест": политический эксперт США рассказал про президента РФ

Ранее Игорь Кондратюк написал биографический рассказ с элементами эротики про отношения Владимира Путина и Алины Кабаевой.

Другие новости:

шоу-бизнес Игорь Кондратюк новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:12

Если Путин не заберет войска с Украины, санкции добьют экономику России – США

19:58

Вятрович пояснил, почему Украина кровно заинтересована в распаде России

19:48

Щедрость не знает границ: топ-4 самых галантных кавалера по знаку зодиака

19:46

Война станет еще более кровопролитной: астролог составил гороскоп для УкраиныВидео

19:45

Путинский режим вогнал Россию в яму, из которой ей уже не выбратьсямнение

Реклама
19:22

Игорь Кондратюк рассказал, почему у рашистов и запроданцев не отбирают звание Народных артистов

19:01

"Никогда уже не будет такой жизни": Полякова ошарашила заявлением о своем состоянииВидео

18:57

"Очень красиво горят ЗРК врагов": бойцы ВСУ разбили батарею зенитно-ракетного комплекса БукВидео

18:55

"Уже констатация факта": эксперт пояснил, почему у оккупантов не выйдет окружить ВСУ на ДонбассеВидео

18:31

Ей санкции не страшны: российская порноактриса назвала Крым украинским

18:26

Приметы на 18 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:22

В Днепропетровской области восстановили "дорогу жизни" Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград

18:17

В России пытаются запретить обмен азовцев: "они террористы"

18:09

Демилитаризация России должна стать целью Украинымнение

18:06

В Сети опубликовано видео момента выхода защитников Мариуполя из АзовсталиВидео

17:40

Оторвало ножку и пальчики: дед рассказал о состоянии внучки, пострадавшей от ракет под Одессой

17:35

Ленивый хачапури всего из 4 ингредиентов: невероятно вкусный и простой рецептВидео

17:30

Защитникам Мариуполя отдали новый приказ - РезниковВидео

17:23

Гороскоп на лето 2022: чего ожидать земным знакам зодиака – успех в делах и щедрые подарки судьбы

17:15

Войска России пытались прорвать границу на Сумщине: силы обороны Украины отбили атакуВидео

Реклама
17:14

74-летняя Мэй Маск оголилась для обложки глянца: "Невероятно горяча!"Видео

17:03

В Харьковской области за сутки подключили к свету несколько тысяч абонентов

16:54

"Путин странно пахнет и не ест": политический эксперт США рассказал про президента РФ

16:50

Мобилизация в ВСУ: кто не подлежит призыву на службу во время войны в Украине

16:43

Стало известно, когда обменяют эвакуированных из Азовстали военных

16:28

Когда Вознесение Господне 2022: дата, традиции и запреты дня

16:13

Украина отвоюет Донецк и Луганск: в МВД назвали срокиВидео

16:09

Пострадал туалет: ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что творили оккупанты в доме его сестры

16:03

Путин потерял рассудок: почему Россия делает вид, что смирилась со Швецией и Финляндией в НАТОмнение

16:01

Явно сдает и слабеет: эксперт рассказал о проблемах со здоровьем ПутинаВидео

15:40

Самый опасный период войны: астролог предупредила о рисках ядерного удараВидео

15:13

Алина Паш рассказала, как она выступала в оккупированом Крыму с Билык

15:13

Секретная добавка повысит урожайность: как посадить перец необычным способомВидео

15:00

Сожгли 1 миллион долларов: ВСУ поджарили со "Стугны" российскую БМП-3Видео

15:00

Штурм, мощные взрывы и пожары: рашисты пошли на прорыв границы на СумщинеВидео

14:40

Ротаций не будет: российские офицеры готовят солдат к смерти

14:26

У Зеленского назвали условие возобновления переговоров и обвинили РФ в шантажеВидео

14:15

Оккупанты определились с судьбой Мариуполя – передают кадыровцам с "правом мародерства"Видео

13:59

Подавляющее большинство возвращающихся беженцев верят в победу УкраиныВидео

13:55

Десять мифов о Китае, или Почему Москве бесполезно ждать помощи от Пекинамнение

Реклама
13:39

Стало известно о планах Пугачевой вернуться в Россию

13:31

У Путина озвучили розовые мечты о мире после войны, где "России будет комфортно существовать"Видео

13:00

Гороскоп на завтра 18 мая 2022: Девам – тайны, Весам – испытания судьбы, Стрельцам – успех в деньгах

12:59

"Насыпали врагу": ВСУ уничтожили вражескую переправу вместе с рашистамиВидео

12:56

"30 тысяч мертвых россиян": у Зеленского назвали цену "победы" РФ в УкраинеВидео

12:53

Эвакуация с Азовстали: операция по спасению защитников Мариуполя продолжается - ВерещукВидео

12:51

Кремль начал массовую расправу с верхушкой армии за поражения в войне: разведка назвала имена задержанныхВидео

12:36

"Дашка" сбила "птичку": украинские военные мастерски уничтожили вражеский "Орлан" за 100 тыс. долларов

12:04

Женщин насиловали по очереди: названо имя еще одного военного преступника РФВидео

11:58

Гонят россиян на восток и север: в США похвалили ВСУ за успехи в контрнаступленииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять