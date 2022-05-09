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"Надо полностью рвать отношения": Кондратюк прокомментировал скандал с Сумской и ее дочерью из РФ

9 мая 2022, 18:58

Продюсер считает несправедливым что за молчащую о войне Паперную приходится отдуваться ее матери.

Кондратюк прокомментировал скандал с Сумской и ее дочерью из РФ / Коллаж

Украинский шоумен, продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк известен своей жесткостью и категоричностью, особенно в том, что касается вопросов Украины, сохранения культурного наследия страны и патриотизма.

Он является одним из главных критиков звезд украинского происхождения, которые замалчивают войну в Украине и продолжают строить карьеру в стране агрессоре.

Однако, когда его спросили в интервью для Ukraine Media про скандал с Ольгой Сумской, он неожиданно проявил к коллеге мягкость и даже сочувствие.

Народная артистка Украины оказалась в ужасном положении - ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, замужем за российским актером, живет в рф и молчит о войне в Украине. Сумская пытается оправдать своего ребенка, чем еще больше злит фанатов.

Игорь Кондратюк заступился за Сумскую, признав, что требовать ответа за поступки Паперной от нее - несправедливо: "Дети за родителей не отвечают. Родители за взрослых детей тоже нет. Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая, половозрелая женщина - что она может с ней сделать?"

Однако шоумен настаивает - бездеятельность Паперной демонстрирует ее реальное отношение к своей родине, и никакие оправдания тут не работают: "Если эта девочка давно уже не думает об Украине как о своей Родине, то ей, конечно, все равно, что происходит. Если у нее болит за Украину, если она чувствует себя частью страны, где была рождена, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно".

Что же может сделать Сумская, оказавшаяся меж двух огней? "Единственное - полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать. Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего!" - считает Кондратюк.

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