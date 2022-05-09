"Надо полностью рвать отношения": Кондратюк прокомментировал скандал с Сумской и ее дочерью из РФ

Продюсер считает несправедливым что за молчащую о войне Паперную приходится отдуваться ее матери.
Украинский шоумен, продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк известен своей жесткостью и категоричностью, особенно в том, что касается вопросов Украины, сохранения культурного наследия страны и патриотизма.
Он является одним из главных критиков звезд украинского происхождения, которые замалчивают войну в Украине и продолжают строить карьеру в стране агрессоре.
Однако, когда его спросили в интервью для Ukraine Media про скандал с Ольгой Сумской, он неожиданно проявил к коллеге мягкость и даже сочувствие.
Народная артистка Украины оказалась в ужасном положении - ее старшая дочь, актриса Антонина Паперная, замужем за российским актером, живет в рф и молчит о войне в Украине. Сумская пытается оправдать своего ребенка, чем еще больше злит фанатов.
Игорь Кондратюк заступился за Сумскую, признав, что требовать ответа за поступки Паперной от нее - несправедливо: "Дети за родителей не отвечают. Родители за взрослых детей тоже нет. Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Она взрослая, половозрелая женщина - что она может с ней сделать?"
Однако шоумен настаивает - бездеятельность Паперной демонстрирует ее реальное отношение к своей родине, и никакие оправдания тут не работают: "Если эта девочка давно уже не думает об Украине как о своей Родине, то ей, конечно, все равно, что происходит. Если у нее болит за Украину, если она чувствует себя частью страны, где была рождена, где живет ее мать с отцом, то она, скорее всего, переедет из России, потому что там жить невозможно".
Что же может сделать Сумская, оказавшаяся меж двух огней? "Единственное - полностью разорвать отношения. Но это выбор, который сложно сделать. Ребенок сделал выбор, с которым Оля сейчас не согласна, но что она может сделать? Ответ – ничего!" - считает Кондратюк.
Читайте такжеСын кричал "пусть меня убьет бомбой": Ефросинина рассказала, почему чувствует себя плохой матерью
Ранее украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своей родне в россии, которая зомбирована рашистской пропагандой.
Другие новости:
- Актриса Женского Квартала беременна: "В моем сердце сейчас царит любовь и грусть"
- Избивающий жен Марат Башаров решил поучить вежливости сбежавших из РФ звезд
- Юрий Луценко во второй раз стал дедом