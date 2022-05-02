"Она широко расставила… уши": Кондратюк объяснил "отвращение" Канделаки к Джоли

Кондратюк объяснил "отвращение" Канделаки к Джоли / скриншот

Рашистка Тина Канделаки после новости о приезде голливудской актрисы во Львов заявила, что ее "тошнит при виде Анджелины Джоли".

Кроме этого телеведущая возмутилась, что Анджелина Джоли и Шон Пенн приезжают в Украину, а в "ДНР" и "ЛНР" никто не едет. Также Канделаки поразмышяла, что весь мир сейчас против России.

Продюсер Игорь Кондратюк после таких слов назвал Канделаки безмозглой [женщиной очень легкого поведения]. В Сети он отметил, что ведущая прекрасно понимает, что происходит, но свой выбор она сделала.

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"Ей платят за другое. Она широко расставила.. уши и дала свой острый язык для эксплуатации. Такие хуже, чем зомбированная рашистская биомаса где-то с Урала", - пояснил "позицию" Канделаки Кондратюк.

Читайте такжеПотап заступился за Джоли перед обнаглевшей КанделакиНапомним, голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли приехала в Украину. Ее заметили во Львове.

Эта новость стала костью в горле для некоторых известных россиян.

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