"Не позорьтесь": российский глянец написал о Джоли, "забыв", как называется Украина

Российский глянец опозорился, написав о Джоли / соцсети

Российский глянец Elle Russia попал в скандал, выбрав сомнительное название для статьи о визите голливудской актрисы и посла ООН Анджелины Джоли во Львов.

Редакторы почему-то не захотели указывать названия города, поэтому написали, что звезда решила выпить кофе "где-то поблизости" России.

Кроме этого, в материале говорилось, что якобы украинские власти хотели сохранить в тайне приезд актрисы, однако "чашка кофе" разрушила их планы.

Авторы не указали в заголовке, куда именно приехала знаменитость, однако эту информацию все же добавили в текст новости.

"Анджелина Джоли с рюкзаком и в тренировочных штанах заказывает кофе где-то поблизости. Актриса приехала в Восточную Европу со специальной миссией ООН", – написали они.

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Пользователи сети назвали такую подачу материала позором.

"Анджелина Джоли приехала в Украину, во Львов, чтобы своими глазами увидеть жертв русской агрессии и поддержать детей, которых русские бомбили в украинском Краматорске на вокзале, где они пытались спрятаться от русских ракет, которые уже разрушили их дома", "Она во Львове в Украине, трусливые вы существа", "В Украину она приехала, в Украину. Учите название стран, слабые безвольные представители страны-агрессора", - писали в комментариях по публикацией.

Читайте такжеВ России "полыхает" от визита Джоли в Украину - заманивают актрису в "ЛДНР" водкойНапомним, во время визита во Львов Джоли поговорила с волонтерами, поблагодарила их за труд. Выслушала истории эвакуированных, которые рассказали, что из-за террористических действий России потеряли все.

Актриса посетила детей в одном из медучреждений Львовщины. Она пообщалась с малышами, пострадавшими от ракетного удара россиян по вокзалу в Краматорске.