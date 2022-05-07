"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России

Наталья Могилевская имеет родственников в россии/ instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ Любарец Виктория

Украинская певица Наталья Могилевская говорит, что у нее есть родные в россии, с которыми сложно говорить.

"Мой брат говорил мне: "А какого года это видео? Что ты мне присылаешь?". Пропаганда очень мощная. Люди — зомбированы. За два месяца войны, только тупой, глухой и слепой не понял, что происходит. Но все равно же есть дырки в железном занавесе, чтобы здравомыслящий человек мог все взвесить и иметь свое мнение"", — говорит Могилевская в интервью программе "Факты" ICTV.

Артистка также призналась, что думает об исполнителях родом из Украины, которые молчат о войне.

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"Я не люблю оценку чужих судеб. Я не знаю, по каким причинам люди молчат, боятся. Я с 2014 в России не была. Наверное, самое страшное происходит тогда, когда люди врут. Промолчать — я еще могу понять, люди напуганы, но когда они занимаются предательством, то это очень больно", — отметила певица.

По мнению Могилевской, : сегодня наш враг — это Россия, все. Не может быть другой позиции. Какие-то другие позиции — это государственная измена.

Напомним, Украинский певец Melovin резко осудилНаталью Могилевскую за ее скандальные высказывания о 3 государственных языках в Украине.