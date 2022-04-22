"По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи

Вместе с ним, по словам артистки, погибло ее детство.
Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что в Мариуполе под обстрелами погибло ее детство в лице ее родного дяди, к которому она часто приезжала на лето.
Детские и юношеские воспоминания о красоте города, теплом море, запахе свежей выпечки и роз смешались для артистки с горечью от утраты важного для нее члена семьи, которого в этих же розах и похоронили.
"По-человечески похоронить было невозможно. В их дом прилетело два снаряда. Не осталось ничего. Вместе с ним умирает мое детство, мой любимый Мариуполь", - со слезами на глазах рассказала певица.
Также она обратилась к фанатам с просьбой о молитве за душу ее дяди Саши.
"Когда мне было 19 лет, погиб мой отец. В 2013 году, за день до моего Дня рождения, на небо ушла мама. Семья моего родного дяди в Мариуполе оставалась моим оберегом и местом силы… Вы, изверги, сегодня уничтожили, свели на нет мое счастливое детство. Прошу Вас, помолитесь о погибшем моем дяде Саше", - написала в своих социальных сетях Могилевская.
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Ранее ведущий Андрей Бедняков рассказал, что в Мариуполе, во время блокады рашистами, умерла его мать.
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