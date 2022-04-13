"Ми будем стояти!": Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нации

Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нации / скриншот с видео

Известная украинская певица Наталья Могилевская выпустила патриотическую песню, которую посвятила Украине.

На своей страничке артистка процитировала строки из композиции "Ми будем стояти!", слова к которой написал поэт Юрий Рыбчинский.

Я голос твій, моя Україно.

Ніколи я тебе не покину

Ведуть всі дороги до перемоги!

Вона понад усе!!!

В клипе артистка показала кадры с военными, волонтерами, простыми украинцами, которые сейчас каждый на своем месте старается приблизить нашу победу.

Ранее украинская певица Наталья Могилевская заявила, что украинский язык – это оружие во время войны в Украине. Также знаменитость отметила, что в нашей стране нужно ввести три государственных языка.

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