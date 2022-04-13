"Ми будем стояти!": Наталья Могилевская записала песню для героической украинской нации

Слова песни написал известный поэт Юрий Рыбчинский.
Известная украинская певица Наталья Могилевская выпустила патриотическую песню, которую посвятила Украине.
На своей страничке артистка процитировала строки из композиции "Ми будем стояти!", слова к которой написал поэт Юрий Рыбчинский.
Я голос твій, моя Україно.
Ніколи я тебе не покину
Ведуть всі дороги до перемоги!
Вона понад усе!!!
В клипе артистка показала кадры с военными, волонтерами, простыми украинцами, которые сейчас каждый на своем месте старается приблизить нашу победу.
Ранее украинская певица Наталья Могилевская заявила, что украинский язык – это оружие во время войны в Украине. Также знаменитость отметила, что в нашей стране нужно ввести три государственных языка.
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Автор: Сергей Коломиец