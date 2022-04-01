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"Половина Украины говорит на русском": Могилевская предложила сделать три государственных языка, но поплатилась

1 апреля 2022, 10:46

Предложение певицы сочли неуместным, напомнив, что в Украине государственный язык один.

Могилевская предложила сделать три государственных языка, но поплатилась / скриншот с видео

Украинская певица Наталья Могилевская заявила, что украинский язык – это оружие во время войны в Украине. Также знаменитость отметила, что в нашей стране нужно ввести три государственных языка.

Во время интервью для Натальи Влащенко на артиста сказала, что она станет одной из первых, кто после войны будет просить о том, что Украина должна иметь несколько государственных языков.

"Понятно, что сегодня весь мир нигде не может деться без английского языка, и наши дети все знают его, для них это второй родной язык. И половина Украины говорит на русском языке, половина Украины говорит на украинском языке. И, так же, как в Швейцарии, чем больше языков ты знаешь, тем больше ты человек", - отметила Могилевская.

Такое мнение певицы разделили не все. В Сети заявление Могилевской раскритиковали, отметив, что в Украине государственный язык один.

Читайте такжеВ Украине намерены полностью запретить Московский патриархат"Могилевская может знать хотя 20 языков. Государственный язык у нас один – украинский! Пусть зарубит себе на носу и запишет на лбу – украинский", "Государственный язык и больше никакого, как можно сейчас говорить на языке агрессора, если погибло столько ни в чем невинных детей, женщин, мужчин!", "Можно знать кучу языков, а разговаривать только на родном украинском. Это глупое заявление Могилевской, потому что она не знает родного языка, а время знать!", "Государство – Украина! Государственный язык – украинский! Зачем мутить с языком?", "Государственный язык украинский, дома можешь разговаривать хоть на китайском", - писали украинцы в сети.

Напомним, из-за открытого освещения войны в Украине рэпер Потап стал получать угрозы от россиян. Как рассказал сам артист в Instagram, угрозы ему поступают с российского номера. В нем исполнителю пригрозили "расплатой" за поддержку "украинских неонацистов".

viber
Наталья Могилевская украинский язык
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