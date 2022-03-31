"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать Потапа

Потап / instagram.com/realpotap

Из-за открытого освещения войны в Украине рэпер Потап стал получать угрозы от россиян.

Как рассказал сам артист в Instagram, угрозы ему поступают с российского номера. В нем исполнителю пригрозили "расплатой" за поддержку "украинских неонацистов".

Потап не стал молчать и резко ответил на шантаж россиян.

"Если вы шантажируете меня и угрожаете, попробуйте делать это не из российских номеров телефонов, второе – если не удается отправить с украинского, то хотя бы пишите на украинском", – написал Потап.

Также Потап потребовал не использовать правильный флаг и символику, "в вашем случае подойдет русский флаг и фашистская свастика".

"И четвертое, самое главное, извините, но вам придется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья националисты", – добавил рэпер.

Потап заявил, что россиянам стоит встать в очередь и подождать.

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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