"Хотя бы пишите на украинском": россияне начали угрожать и шантажировать Потапа

Потап потребовал не использовать правильный флаг и символику.
Из-за открытого освещения войны в Украине рэпер Потап стал получать угрозы от россиян.
Как рассказал сам артист в Instagram, угрозы ему поступают с российского номера. В нем исполнителю пригрозили "расплатой" за поддержку "украинских неонацистов".
Потап не стал молчать и резко ответил на шантаж россиян.
"Если вы шантажируете меня и угрожаете, попробуйте делать это не из российских номеров телефонов, второе – если не удается отправить с украинского, то хотя бы пишите на украинском", – написал Потап.
Также Потап потребовал не использовать правильный флаг и символику, "в вашем случае подойдет русский флаг и фашистская свастика".
"И четвертое, самое главное, извините, но вам придется подождать. Во-первых, я очень занят, как и все мои друзья националисты", – добавил рэпер.
Потап заявил, что россиянам стоит встать в очередь и подождать.
Читайте также"Вы в полной ...": Потап перевел россиянам на народный язык странную речь Путина
Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.
В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.
Читайте также:
- "Вы челядь и тля": Потап отказался от всех российских наград и набросился на Бузову
- "Твоих соплеменников, Сережа, все тут держат за лохов": Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову
- Потап остроумно ответил на угрозы со стороны РФ: "Уважаемые шантажисты! Станьте в очередь!"