Потап остроумно ответил на угрозы со стороны РФ: "Уважаемые шантажисты! Станьте в очередь!"

Потап ответил на шантаж со стороны РФ / instagram.com/realpotap

Украинский продюсер, шоумен и певец Алексей 'Потап' Потапенко продолжает отбивать атаки и нападки российских пропагандистов со свойственным ему остроумием.

Артист показал скрин сообщения, которое было отправлено ему с российского номера. Оно содержало угрозы в адрес Потапа, но вместо страха вызвало у него лишь смех. На обещание "скорой расплаты всем украинским неонацистам", к числу которых был отнесен и музыкант, он просто ответил, чтобы те, кто пишет подобные сообщения, становились в очередь.

В подписи к фото Потапенко добавил краткую инструкцию о том, как правильно шантажировать украинских знаменитостей, в частности его лично, чтобы всем сэкономить время.

"Дорогие Шантажисты! У меня к Вам несколько предложений! Не поймите превратно, но! Раз уж вы шантажируете меня и угрожаете, попытайтесь делать это не с русских номеров телефонов, второе - если не удаётся отправить с украинского, то хотя бы пишите по-украински. Если не получается ни то, ни другое, то прошу вас использовать правильный флаг и символику - в вашем случае подойдет российский флаг и фашистская свастика", - предложил Потап.

Также шоумен извинился, что не может молниеносно реагировать на все случаи шантажа, которые адресованы лично ему: "Простите но Вам придется подождать, во-первых я очень занят, как и все мои друзья националисты ,а таких больше 40 миллионов тем ,что мы боремся с вашими оккупантами-фашистами, а во-вторых вас очень много, не могли бы вы самоорганизоваться и стать в очередь, Щиро дякую за розуміння! СЛАВА УКРАЇНІ!"

Потап ответил на шантаж со стороны РФ / instagram.com/realpotap

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Ранее Потап ответил "русскому патриоту" Безрукову, который в поддержку российской военной агрессии зачитал стих Пушкина, едким стихотворением собственного сочинения.

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