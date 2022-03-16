"Вы челядь и тля": Потап отказался от всех российских наград и набросился на Бузову

Потап / Instagram

Известный украинский продюсер и певец Потап жестко ответил российской певице Оле Бузовой на ее упреки по поводу концертов звезд из Украины в РФ.

По словам Потапа, он сожалеет обо всех проектах с Бузовой, в частности о записи совместной песни.

Также Потап заявил, что отказывается от всех наград, полученных в захватнической стране, и заверил, что больше никогда не будет там выступать.

По мнению артиста, упоминание о концертах и премиях во время, когда в независимом государстве от российских бомб погибают дети, мягко говоря неуместно.

Когда-то самая популярная блогерша в России Оля Бузова в своих социальных сетях написала, что в ее стране Макс Барских, ВИА Гра, Монатик, "Время и стекло", Настя Каменских и Потап получили немало наград, а их музыка "всегда звучала на российском радио и телевидении".

"Я не верю ни одному артистку из России, что он не понимает, что происходит. На самом деле вы все понимаете. Вы служите своему царю, который в припадке деменции решил проглотить нас и наших жен, матерей, сестер, дочерей и сыновей. А вы ему послушно служите, потому что боитесь. Вы челядь и тля. Вы только делаете вид, что вы люди", – написал артист.

Потап заверил, что зверство россиян и их армии мир не забудет никогда.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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