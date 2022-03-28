"Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине

Певица метко высмеяла пропагандистов Кремля.
После вторжение России в Украину кремлевские пропагандисты начали бредить о биолаборатория, которые якобы находятся на территории нашей страны. По легенде, в них выращивали вирусы, которыми заражали птиц.
Далее пернатых якобы планировали отпустить на территорию РФ, где они будут заражать людей.
Над сказками Кремля смеется уже весь мир и певица Наталья Могилевская не стала исключением.
На своей страничке в Instagram она опубликовала фото с голубями и шутливой надписью: "Биолаборатория, Хмельницкая область, Третья говнострелковая рота"
Напомнми, российский пропагандист Владимир Соловьев, итальянскую виллу которого недавно конфисковали из-за санкций ЕС, поехал отдыхать в скромный подмосковный пансионат.
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Автор: Сергей Коломиец