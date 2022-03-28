"Третья говнострелковая рота": Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском "биолабораторий" в Украине

Могилевская помогла пропагандистам Кремля с поиском биолабораторий в Украине / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

После вторжение России в Украину кремлевские пропагандисты начали бредить о биолаборатория, которые якобы находятся на территории нашей страны. По легенде, в них выращивали вирусы, которыми заражали птиц.

Далее пернатых якобы планировали отпустить на территорию РФ, где они будут заражать людей.

Над сказками Кремля смеется уже весь мир и певица Наталья Могилевская не стала исключением.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото с голубями и шутливой надписью: "Биолаборатория, Хмельницкая область, Третья говнострелковая рота"

instagram.com / nataliya_mogilevskaya/

Напомнми, российский пропагандист Владимир Соловьев, итальянскую виллу которого недавно конфисковали из-за санкций ЕС, поехал отдыхать в скромный подмосковный пансионат.

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