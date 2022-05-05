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"Наташа, что ты пила?": Melovin набросился на Могилевскую

5 мая 2022, 20:10

Музыкант добавил, что сейчас очень агрессивно относится ко всему российскому.

Меловин, Могилевская
Меловин і Могилевская / соцсети

Украинский певец Melovin резко осудил Наталью Могилевскую за ее скандальные высказывания о 3 государственных языках в Украине.

Артист заявил, что стал русофобом, хоть и вырос в Одессе в русскоязычной среде. Однако после полномасштабного вторжения России решил идеально выучить украинский язык.

Артист признался, что его удивляет, почему некоторые украинцы до сих пор не понимают, сколь важно отказаться от русского языка навсегда.

"Сейчас тысячи людей умирают за наш язык, землю, границы. Именно язык является большой границей Украины. К примеру, если бы во Франции кто-нибудь сказал, чтобы там был еще какой-то официальный язык, как сказала Могилевская, то этого никто бы не понял. Ну это же вообще п**дец. Я не знаю, как это можно перекрутить в голове, чтобы озвучить вообще во время войны. И не только во время войны мнение о том, что в Украине должен быть второй государственный язык. Язык агрессора, напавшего на нашу страну. Наташа, что ты пила?", – сказал певец в интервью Зірковий шлях.

Музыкант добавил, что сейчас очень агрессивно относится ко всему российскому.

"Потому что это как триггер подсознания: тот, кто сейчас убивает моих коллег, друзей, людей на передовой – это Московия, на русском языком. И теперь я совсем не понимаю фразы "какая разница, на каком языке говорит". Большая разница!", - сказал он.

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Скандальное заявление Могилевской о языках

В одном из недавних интервью Наталья Могилевская предложила после победы ввести три государственных языка: украинский, русский и английский. В то же время заявила, что во время войны украинский язык – это тоже оружие. Такие высказывания звезды раскритиковали в сети, ведь в Украине не может быть других государственных языков, кроме украинского.

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viber
война в Украине Наталья Могилевская Melovin
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