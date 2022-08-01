Умерла лейтенант Ухура из Звездного Пути - американская актриса Нишель Николс

Нишель Николс умерла / instagram.com/nichellenicholsofficia, pixabay.com

Американская актриса и певица Нишель Николс, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь), скончалась на 89 году жизни.

В 2015 году артистка перенесла инсульт, а в 2018 ей была диагностирована деменция. Смерть наступила по естественным причинам.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление Кайла Джонсона, сына актрисы, на ее официальном сайте: "Прошлой ночью моя мать, Нишель Николс, скончалась по естественным причинам. Однако ее свет, как и свет древних галактик, видимых сейчас впервые, останется для нас и будущих поколений, чтобы мы могли наслаждаться, учиться и черпать из него вдохновение. Она прожила хорошую жизнь, которая была образцом для всех нас".

Несмотря на то что Нийота Ухура изначально была второстепенным персонажем, ее появление на больших экранах в 60-ые годы было огромным прорывом в борьбе с расовой сегрегацией. Тогда темнокожие артисты могли претендовать лишь на эпизодические роли прислуги.

Ухура в исполнении Николс послужила вдохновением для многих известных личностей, вроде актрисы Вупи Голдберг или астронавтки Мэй Джемисон. Поклонником киновселенной Звездного пути был даже доктор Мартин Лютер Кинг, который дружил с Нишель, и поддерживал в тяжелые для нее минуты.

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