Множественные травмы и несчастный случай: раскрыты подробности смерти Иваны Трамп

Ивана Трамп умерла - причина смерти / instagram.com/ivankatrump

14 июля 2022 года скончалась Ивана Трамп - первая жена Дональда Трампа, бизнесвумен и бывшая модель. В СМИ появились первые результаты расследования касательно ее смерти.

BBC, ссылаясь на свои источники в офисе судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, заявляют, что смерть Иваны Трамп наступила в результате множественных тупых травм туловища.

Предполагается, что 73-летняя женщина стала жертвой несчастного случая - она упала с лестницы в своей нью-йоркской квартире. Однако вероятные причины падения, а также результаты токсикологической экспертизы не публикуются.

Ивана и Дональд Трамп были культовой парой в США в 80-ые годы. За развитием их семейной жизни следили миллионы американцев. Для Трампа Ивана была долгое время не только верной супругой, но и надежным бизнес-партнером.

В браке с Дональдом Трампом Ивана родила троих детей - Дональда мл., Иванку и Эрика.Читайте также"Уверена, что злоумышленники будут найдены": Камалия стала жертвой мошенников

Напомним, старшая дочь предпринимателя, долларового миллиардера и бывшего президента США Дональда Трампа и его первой жены Иваны, Иванка Трамп посетила Польшу чтобы встретиться с украинскими беженцами.

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