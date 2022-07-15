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"Воронка была в 7 шагах от них": ROXOLANA рассказала об обстреле Винницы и гибели члена команды

15 июля 2022, 15:39

Украинская певица раскрыла подробности трагедии, которая печалью и ужасом окутала всю Украину.

Роксолана, Евгений Коваленко
Команда певицы Роксоланы была в эпицентре обстрела Винницы оккупантами / instagram.com/roxolanas

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам о оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Вчера три российские ракеты "прилетели" в центр Винницы. Одним из объектов, который пострадал больше всего стал "Дом офицеров", где многие украинские артисты дают свои концерты. Вечером 14 июля там должна была давать благотворительный концерт певица, участница Голосу країни ROXOLANA. К сожалению, ее команда, была в самом эпицентре обстрела. Звукорежиссер певицы, 25-летний Женя Коваленко погиб. Певица нашла в себе силы и эксклюзивно присоединилась к Сніданку з 1+1, чтобы рассказать о вчерашних жутких событиях.

ROXOLANA рассказала, что предыдущий концерт она давала в Староконстантинове на Хмельнитчине, поэтому для подготовки к следующему, команде пришлось разделиться.

"Получилось так, что техническая команда – звук, свет, они не ночевали в Виннице, а ехали из Староконстантинова с самого утра. Они приехали в Винницу, как только припарковались в центре возле площади, кто-то вышел из машины, кто-то в ней еще был. И буквально в эти секунды начались обстрелы, были три ракеты. Ребята разбежались, судьба так свела, что кто-то отпрыгнул в одну сторону и спасся, кто-то в другую - и не спасся. Я не знаю на самом деле, как они выжили, воронка была в 7 шагах от них всех", - прокомментировала певица.

Певица рассказала, что перед обстрелом ребята позвонили по видеосвязи и рассказали, что у них все хорошо и они на месте. А потом один из членов технической команды перезвонил после обстрела, к тому времени он был весь в крови. По словам певицы, больше всего пострадали два человека из команды. Другие также получили ранения в виде сильных порезов от осколков.

"Женю пытались спасти, но в карете скорой помощи у него остановилось сердце. Андрей попал в реанимацию, у него очень тяжелая травма позвоночника, но вроде он уже пришел в себя, сегодня нам утром сказали. Продолжают лечение, но он в тяжелом состоянии. Мы на тот момент были в гостинице, совсем рядом, я думаю, это где-то 800-900 метров от эпицентра событий", - отметила ROXOLANA.

Роксолана, Евгений Коваленко
Женя Коваленко - звукорежиссер певицы ROXOLANA, который погиб во время ракетного обстрела Винницы / instagram.com/roxolanas

Говоря о Жене, участница Голоса страны рассказала, что он был очень светлым, душевным и честным человеком, который никогда не скажет дурного слова. И добавляет: "Он откликался абсолютно на все просьбы. На каждой фотографии можно увидеть, что он всегда с улыбкой. И он был очень молодым, 25 лет, это только старт. И за это очень обидно".

ROXOLANA вспоминает, что должна была выпускать кавер на песню Скрябина "Люди, як кораблі" и именно Женя подошел к ней и сказал, что она обязательно должна ее выдать, чтобы этот перепев услышал мир.

Лично певица после страшного события переосмыслила свое отношение к воздушной тревоге и призвала украинцев не игнорировать сигналы и находиться в укрытиях.

Сейчас исполнительница отменила все последующие концерты, команда будет заниматься похоронами Жени, а также восстановлением состояния здоровья всех пострадавших ее членов. И добавляет, что враг сейчас хочет сделать так, чтобы людям было страшно, чтобы опустились руки и все попросили остановиться и делать, что враг хочет. ROXOLANA комментирует: "Наоборот, надо продолжать кричать о том, что они делают. И я очень надеюсь, что мы все найдем в себе эти силы идти дальше и делать все, чтобы приблизить победу на всех фронтах".

Ежедневно зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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