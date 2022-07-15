Умерла Ивана Трамп

Ивана и Дональд Трамп были красивой парой/ Instagram

Экс-президент США Дональд Трамп объявил о смерти в возрасте 73 лет Иваны Трамп, его первой жены и матери троих его старших детей, Дональда-младшего, Иванки и Эрика, пишет The Guardian.

В сообщении на своей платформе Truth Social бывший президент сказал: "Мне очень грустно сообщать всем тем, кто любил ее, а их много, что Ивана Трамп скончалась в своем доме в Нью-Йорке. Она была замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая прожила замечательную и вдохновляющую жизнь. Ее гордостью и радостью были трое ее детей… Она так гордилась ими, как мы все так гордились ею. Покойся с миром, Ивана!"

Ивана Трамп родилась в Злине, на территории современной Чехии, в 1949 году. Она стала лыжницей, лыжным инструктором и моделью, а в 1977 году вышла замуж за Дональда Трампа, тогдашнего нью-йоркского магната по недвижимости.

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Она присоединилась к бизнесу Трампа, будучи партнером как в управлении казино и отелями, так и в проецировании блестящего, безвкусного образа жизни, который сделал пару видными фигурами в манхэттенском обществе и мировой культуре знаменитостей на протяжении 1980-х годов.

В 2018 году The Guardian сообщила, что оперативники разведки тогдашней коммунистической Чехословакии шпионили за Трампами, надеясь получить информацию о "высших эшелонах правительства США".

На своей странице в Instagam, сын Трампа Эрик написал пост в память о матери.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашей любимой матери Иваны Трамп. Наша мама была невероятной женщиной — силой в бизнесе, спортсменкой мирового уровня, лучезарной красавицей, заботливой матерью и другом. Ивана Трамп выжила. Она бежала от коммунизма и приняла эту страну. Она учила своих детей выдержке и стойкости, состраданию и решительности. Ее будет очень не хватать троим детям и десяти внукам", - написал он.

Напомним, ранее старшая дочь предпринимателя, долларового миллиардера и бывшего президента США Дональда Трампа Иванка Трамп посетила Польшу чтобы встретиться с украинскими беженцами.

Несколько дней она провела в Кракове и Варшаве, общаясь с украинскими детьми, а также морально поддерживая дух их родителей. Трамп привезла с собой гуманитарную помощь, а также успела поработать на кухне на раздаче еды для беженцев из Украины.