Умер легендарный актер мюзикла Вечера на хуторе близ Диканьки и народный артист Украины

Юрий Мажуга / umoloda.kyiv.ua

11 июля на 92 году жизни умер украинский актер театра и кино Юрий Николаевич Мажуга. Народному артисту Украины был 91 год.

О печальном известии и смерти артиста сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки. Там Юрий Мажуга преподавал последние годы.

"Печальное известие… На 92 году жизни ушел в свет народный артист Украины, профессор Первой кафедры актерского искусства и режиссуры драмы КНУТКиТ имени И. К. Карпенко-Карого, актер Национального академического драматического театра имени Леси Украинки, действительный член (академик) Национальной академии искусств Украины Юрий Николаевич Мажуга", — сообщает пресс-служба.

Что известно о Юрие Мажуге

Актер родился в Киеве 13 апреля 1931 года. В 1953 году окончил актерский факультет Киевского института театрального искусства имени Ивана Карпенко‑Карого и был принят в труппу Киевского академического Театра русской драмы имени Леси Украинки, на сцене которого прослужил до самой смерти.

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70 лет своей жизни Юрий Мажуга отдал театральной сцене родного театра и почти 60 – педагогической деятельности. С 1979 по 2015 год был художественным руководителем обучающих групп, а в последние годы своей жизни преподавал мастерство актера. В последний раз выходил на сцену 15 лет назад.

Мажуга прославился ролями в фильмах "Убить шакала" и "Казаки уходят", "Город зажигает огни", "Миргород и его обитатели" и другие. В 2001 году актер сыграл пана Голову в новогоднем мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

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