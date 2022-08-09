Проклятье Траволты: умерла киновозлюбленная актера - главная героиня Бриолина Оливия Ньютон-Джон

Оливия Ньютон-Джон умерла - звезда фильма Бриолин болела раком / pixabay.com, instagram.com/therealonj

Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла 8 августа 2022 года в возрасте 73 лет.

Об этом сообщил ее супруг, Джон Истерлинг, на странице артистки в Instagram. "Дама Оливия Ньютон-Джон (73 года) мирно скончалась сегодня утром на своем ранчо в Южной Калифорнии в окружении семьи и друзей. Мы просим всех уважать частную жизнь семьи в это очень трудное время", - написал вдовец.

Причиной смерти Ньютон-Джон называют рак груди, с которым она боролась с 1992 года. Примечательно, что от этой же болезни скончались две супруги голливудского актера Джона Траволты, который был партнером Оливии в фильме Бриолин. Там они играли пару влюбленных школьников.

Кроме нашумевшего Бриолина, Оливия Ньютон-Джон снялась в 14 фильмах, выпустила 29 музыкальных альбомов, а также получила звание офицера Ордена Британской империи и звание Дамы из рук королевы Елизаветы II в 1979 году.

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