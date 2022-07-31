Дважды вдовец Джон Траволта завел роман с нестандартной подружкой

Влюбленных связывают крепкие узы общих интересов.
Голливудский актер, звезда фильмов Бриолин, Криминальное чтиво и Лихорадка субботнего вечера, Джон Траволта второй раз стал вдовцом в июле 2020 года. Обе его возлюбленные погибли от рака молочной железы.
Несмотря на амплуа сердцееда, которое он тщательно поддерживал в кино, в жизни Траволта оказался более семейным человеком. Лишь спустя два года после смерти супруги он решился завести новый роман. Он не стал искать в себе в партнерши молоденькую старлетку.
По данным таблоида Suggest, 68-летний Джон Траволта вступил в романтические отношения с 71-летней актрисой Керсти Элли - его партнершей по комедии Смотрите, кто заговорил (1989).
Хоть в фильме они и играли влюбленную пару, в жизни их объединяла лишь дружба. По крайней мере со стороны Траволты. Элли же раньше утверждала, что была влюблена в коллегу.
Тем не менее им понадобилось 33 года и целый ряд трагических событий в жизни обоих актеров, чтобы наконец обрести счастье вместе. Кроме общего творческого прошлого, их объединяют и религиозные взгляды. Элли и Траволта - последователи церкви саентологии, которая особенно популярна среди голливудских знаменитостей.
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