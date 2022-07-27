Соблазнительность и патриотизм: Надя Дорофеева побаловала фанатов чувственным фото в бикини

Певица раскрыла секрет своей восхитительной фигуры.
Украинская певица Надя Дорофеева негласно считается одной из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса. И неспроста.
Додо не раз отмечала, что не убивается в спортзалах ради безупречной фигуры, и занимается спортом для поддержания тонуса и в свое удовольствие.
На своей странице в Instagram во время войны артистка начала собирать полезные советы и ресурсы, которые могут помочь ее фанатам справиться со стрессом и улучшить себя.
Так новый пост Дорофеева посвятила именно спорту, а точнее его месту в ее жизни. "Спорт для меня – еще один способ включиться, привести в порядок свое моральное состояние, настроиться. Те, кто знают меня близко, всегда удивляются, что я не отменяю тренировки даже в самые тяжелые моменты", - рассказала она. Кроме попытки вдохновить поклонников своим примером, она также собрала несколько полезных ссылок для домашних занятий.
Свои рассуждения о физических нагрузках Дорофеева подкрепила фотодоказательством - снимком, на котором она продемонстрировала свое безупречное тело в бикини. К слову, наряд был подобран в цветах украинского флага - голубой купальник и желтая бейсболка.
В комментариях снимок артистки встретили восторженными отзывами:
"Боже, фігура - вогонь!"
"твоя фігура шикарна!"
"Яка ж ти гарна!"
"Невероятно красива❤️"
"боже, яка богиня ❤️"
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