Соблазнительность и патриотизм: Надя Дорофеева побаловала фанатов чувственным фото в бикини

Надя Дорофеева показала фигуру в голубом бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева негласно считается одной из самых красивых женщин украинского шоу-бизнеса. И неспроста.

Додо не раз отмечала, что не убивается в спортзалах ради безупречной фигуры, и занимается спортом для поддержания тонуса и в свое удовольствие.

На своей странице в Instagram во время войны артистка начала собирать полезные советы и ресурсы, которые могут помочь ее фанатам справиться со стрессом и улучшить себя.

Так новый пост Дорофеева посвятила именно спорту, а точнее его месту в ее жизни. "Спорт для меня – еще один способ включиться, привести в порядок свое моральное состояние, настроиться. Те, кто знают меня близко, всегда удивляются, что я не отменяю тренировки даже в самые тяжелые моменты", - рассказала она. Кроме попытки вдохновить поклонников своим примером, она также собрала несколько полезных ссылок для домашних занятий.

Свои рассуждения о физических нагрузках Дорофеева подкрепила фотодоказательством - снимком, на котором она продемонстрировала свое безупречное тело в бикини. К слову, наряд был подобран в цветах украинского флага - голубой купальник и желтая бейсболка.

Надя Дорофеева показала фигуру в голубом бикини / instagram.com/nadyadorofeeva

В комментариях снимок артистки встретили восторженными отзывами:

"Боже, фігура - вогонь!"

"твоя фігура шикарна!"

"Яка ж ти гарна!"

"Невероятно красива❤️"

"боже, яка богиня ❤️"

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