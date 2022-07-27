Лорак отдыхает: новая пассия бывшего мужа певицы показала сочное тело в кричащем купальнике

Лилия Реус показала тело в розовом бикини / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу состоит в романтических отношениях с 26-летней украинской визажисткой Лилией Реус. Пара вместе уже около года и между ними, похоже, все серьезно.

Мурат и Лилия познакомили даже своих дочерей, и они вчетвером нередко отдыхают вместе одной дружной семьей.

В отличие от 43-летней запроданки Лорак, которая, судя по последним снимкам, сильно располнела и начала терять былую красоту, Реус великолепно выглядит и в одежде, и без нее.

Пикантным кадром с отдыха визажиcтка поделилась на своей странице в Instagram. Сейчас Она отдыхает с Налчаджиоглу в Турции, в городе Мугла провинции Фетхие.

На снимке она позировала у бассейна, стоя вполоборота в розовом бикини. Сочные формы Реус подчеркнула стрингами с высокой посадкой и бюстгальтером на тонких бретельках.

Лилия Реус показала тело в розовом бикини / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Читайте такжеСоблазнительность и патриотизм: Надя Дорофеева побаловала фанатов чувственным фото в бикини

Ранее 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая засветила крепкий пресс в белоснежном топе.

Также одна из самых сексуальных моделей современности, шведский "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск показала "магию" маленькой спальни в абсолютно прозрачном боди.

Другие новости: