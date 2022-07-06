"Раскабанела на 10-15 кг, платье по швам трещит": Ани Лорак вышла на публику и удивила внешним видом

Ани Лорак вышла на публику и удивила пышными формами / Фото facebook.com/AniLorak

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая упорно молчит о полномасштабном вторжении России в Украину, возобновила концертную деятельность. Ранее Главред писал, что на сайте певицы появился новый график выступлений, а теперь стало известно, что Лорак уже успела поразвлекать гостей на корпоративе. Но не в России, где она длительное время строила карьеру, а в Армении.

Видео выступления Ани Лорак опубликовало издание StarHit. Певицу пригласили выступить на свадьбе, которая состоялась 2 июля.

Внешний вид Лорак озадачил ее фанатов. Она появилась на сцене в красном мини-платье красного цвета и туфлях на высокой платформе.

Что интересно, Лорак, которая всегда славилась идеальной фигурой, заметно растолстела, что не могли не заметить поклонники. Впрочем, некоторые считают, что возможно дело не в лишнем весе певицы, а в неудачном выборе платья, а возможно даже в беременности.

Ани Лорак заметно поправилась / Фото facebook.com/AniLorak, скриншот

Что пишут в Сети:

"Слепы что ли. Раскабанела кг на 10-15 точно... Прям не заметно"

"Бедные звёзды … им даже не расслабится … сразу кости отмывают"

"Она в нормальной форме! Это костюм такой"

"Может просто беременна"

"Платье по швам трещит"

"Ноги как кувалды, что с ней произошло??"

"Она давно выглядит так, и ноги мясные"

Как сообщал Главред, бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.

В отличие от бывшей супруги, турецкий бизнесмен четко выразил свою позицию, осуждая войну, развязанную РФ в Украине, собирает гуманитарную помощь пострадавшим от военной агрессии России и признает геноцид украинского народа.

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