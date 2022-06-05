Главный "голубь мира" нарушил молчание: Ани Лорак возобновляет концертную деятельность

Певица уже планирует выступления на месяцы вперед. Как она будет петь с закрытым ртом, пока остается загадкой.
Певица украинского происхождения Ани Лорак пропала из информационного пространства с начала полномасштабной войны в Украине. Долгое время она строила карьеру в РФ, и, с началом войны, не выразила свое отношение к российской военной агрессии.
За это молчание она получила в свой адрес немало критики, отменила концерты в России, и "залегла на дно".
Однако на сайте певицы недавно появилась новый график выступлений, а значит, вдоволь нагоревавшись, Лорак восстанавливает концертную деятельность.
Гастроли по Германии и Чехии запланированы на осень 2022 года. В пресс-релизе артистка скромно называет себя "одной из самых востребованных певиц современности".
Где сейчас находится Ани Лорак доподлинно неизвестно. Однако официальный сайт певицы имеет российский домен, а контактные номера принадлежат российским операторам.
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Ранее украинская певица Слава Каминская заступилась за Лорак, на которую ополчился весь украинский шоу-бизнес. Певица рассказала, почему не осуждает Куек за молчание.
Меж тем бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.
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