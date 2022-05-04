Не в России: СМИ узнали, куда Ани Лорак дела свою дочь

Ани Лорак отдала дочь отцу / instagram.com/anilorak/

Российские СМИ озаботились пропажей украинской исполнительницы Ани Лорак, которая живет и работает в россии, а также ни слова не сказала о том, что российская армия вторглась в Украину, а также насилует и убивает украинских женщин и детей.

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Сообщается, что певица и верная подруга путиниста Филиппа Киркорова, даже не появилась на юбилее певца, которые не так давно поддержал коллаборанта и беглеца Виктора Медведчука. А это российские СМИ расценивают как необычное событие, ведь Лорак еще не пропускала таких вечеринок, организованных в честь Киркорова.

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Что же касается дочери Лорак Софии, то сообщается, что девочку видели в одном из торговых центров в Турции.

Сообщается, что девочка проводит время у своего отца Мурата Налчаджиоглу. Информации по поводу того, прилетела ли в Турцию сама Лорак нет.

Наномним, ранее стало известно, что Ани Лорак готовилась выступать перед российскими туристами в отелях Турции, однако позже эти концерты якобы отменили.