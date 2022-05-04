"Просто не можем": Брежнева и Меладзе отказались выступать перед россиянами в Турции

Эти звезды не будут развлекать российских туристов

Валерий Меладзе и Вера Брежнева отменили концерты для туристов из РФ в Турции.

Выехавшие из россии, которая напала на Украину, певцы Валерий Меладзе и Вера Брежнева отказались выступать перед русскими туристами в Турции. Об этом 5-tv.ru узнал от сотрудников одного из турецких отелей, где были запланированы концерты сохранbвших свое лицо и совесть звезд.

Читайте такжеЛорак, Брежнева и Меладзе выступят перед россиянами на турецком курорте

"Артисты отказались прилетать в Турцию, поэтому отменили… Певцы сами отменили, получается, концерты здесь. Сами же певцы… Они сказали, что просто не могут, и пришлось отменить все концерты", — сообщила менеджер отеля Port Nature Luxury Resort Hotel & Spa.

Собеседница подтвердила, что выступать для туристов из России должны были Вера Брежнева, Валерий Меладзе и Ани Лорак.

Накануне в СМИ появилась информация, что турецкий отель, рассчитанный на русскоязычных гостей, якобы отменил запланированные у себя на весну и лето концерты Брежневой, Меладзе и Ани Лорак. Причиной называлась "ситуация в мире".