Слава Каминская заступилась за Ани Лорак, которая молчит о войне в Украине / Коллаж

Украинская певица Слава Каминская сейчас находится с детьми в Нидерландах и боится строить планы на будущее, так как она, по ее словам, пока не видит, каким будет ее завтрашний день. В этом она призналась в интервью ЖВЛ.

Перед начало войны артистка опубликовала общий снимок с певицей украинского происхождения Ани Лорак, которую уже тогда упрекали в излишней привязанности к российскому шоу-бизнесу. Тогда Каминская заступилась за певицу.

Не осуждает Лорак она и сейчас. Каминская считает, что выражение или не выражение своей позиции относительно вторжения рф в Украину остается личным выбором каждого. И артисты также имеют право делать этот выбор.

"Все боятся. У всех есть дети. Я понимаю, патриотизм - это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-то, а кто будет смотреть за твоим ребенком?! Ну типа кому это надо", - говорит экс-Не Ангел.

На возражение журналистки, что Куек, опасаясь за свою жизнь, могла выехать в более безопасное место, Каминская также ответила рассуждением о выборе. При этом она отметила - с Лорак она связь не поддерживает. "Кому-то было удобно, кому-то - нет. Это достаток каждого. Мои друзья повыезжали. С Ани Лорак я не общаюсь", - рассказала она.

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Ранее блогер и телеведущий Алексей Дурнев дал полезный совет тем, кто, из-за войны сейчас живет с родственниками, и обещание, что даже эта ситуация наладится совсем скоро.

Также во временно оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. В одной из номинаций победу одержала девушка родом из Полтавы, чья внешность вызвала волну возмущений.

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