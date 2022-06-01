"Еще походим голыми по квартире": Дурнев рассказал, как ужиться с родственниками под одной крышей

Алексей Дурнев дал совет украинцам/ Открытые источники

Блогер и телеведущий Алексей Дурнев говорит, что из-за войны многие сейчас живут с родственниками, от которых сбежали еще в 16 лет.

И, по его мнению, это непростое испытание для психики.

"Когда ты привык жить один, ходить голым по квартире и слушать на завтрак KISS, а сейчас у тебя в доме лагерь – это непросто. С тобой мама, ее соседка, сын соседки, дед, два кота, племянник тети Гали, попугай и три горшка фиалок. Да, вы любите всю эту шумную стайку. Вы понимаете, что война. Поддерживайте. Но резкое изменение жизни болезненно. Начинаются скандалы", - описывает происходящее он.

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Поэтому Дурнев рекомендует не винить себя в том, что происходит. "Вам тяжело. Но, пожалуйста, не забывайте, что вся эта тусовка от вас тоже не в восторге. Они не хотели переезжать в незнакомый город и жить в квартире с этим проклятым сенсорным смесителем. Им тоже очень сложно. Поэтому в следующий раз, когда вы захотите выйти в окно, подоконники которого оккупировали фиалки, повторяйте о себе: "Мы справимся. Мы вместе. Мы еще походим по квартире голые. По разным квартирам".

Дурнев добавляет: "Обнимите своих близких и скажите им на ушко: "Такой дорогой сыр я покупаю для тебя, ж..а карамельная. Поняла?".

Напомним, ранее блогер и телеведущий Алексей Дурнев рассказал, как сильно он восхищается тем, что все украинцы объединились.