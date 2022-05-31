Слава Каминская показала свою "новинку" в чулках и прозрачном боди

Слава Каминская показала фигуру в черном боди и чулках / instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица Слава Каминская старается не только творчеством, но и чувством юмора поддерживать своих поклонников в такие непростые для каждого украинца времена.

К примеру, ко дню Киева эксНеАнгел опубликовала на своей странице в Instagram полуобнаженное фото с загадочным посланием и интригующей подписью.

В кадре артистка появилась в прозрачном боди черного цвета, черном поясе и чулках. В руках она держит две таблички: одна - на уровне груди с надписью "С пробегом", другая - прикрывает пах надписью "Новинка".

"Хочу так же гнать) Хочу быть свободной в своём любимом городе ❤️", - подписала снимок Каминская, поздравляя Киев с Днем рождения.

Она, как и тысячи украинских женщин, бежала от войны с маленькими детьми на руках. Убежище артистка нашла в Нидерландах, но покой, увы, не может облегчить ее тоску по дому.

Слава Каминская показала фигуру в черном боди и чулках / instagram.com/slava_kaminska

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