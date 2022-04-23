"Для меня Одесса - это мой отец": рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти папы Славы Каминской

Рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти отца Славы Каминской / instagram.com/babaslavka

Конец апреля-начало мая для украинской певицы Славы Каминской тяжелое время. Два года назад, в канун Пасхи, серьезно заболел ее отец, в прошлом году, также в канун светлого праздника Воскресения Христова, он ушел из жизни.

Сегодня, в канун годовщины его смерти, скорбью охвачен весь украинский народ - рашистский снаряд попал в жилой дом в Одессе. По предварительным данным погибло 8 человек, среди них - трехмесячный ребенок.

Под впечатлением от двойной трагедии певица написала гневный пост, который проиллюстрировала снимками отца из семейного архива.

"Два года назад я узнала , что у моего отца случился инсульт, а после - обнаружили онкологию. Это был светлый праздник Пасха. Спустя ровно год, после операций, восстановления и огромного желания жить, инсульт случился снова. Это произошло в ночь светлого праздника Пасха. Вскоре папы не стало.

Для меня Одесса - это мой отец . Я всегда гордилась тем, что я одесситка, своей одесской манерой выражать свои мысли и быть не такой, как все ❤️ Прошёл ещё год и мрази начали бомбить мою Одессу накануне Пасхи. Оставьте нас в покое! НЕ ХОТИМ МЫ К ВАМ! У вас же НИ ЧЕ ГО святого! НИ ЧЕ ГО! НЕНАВИЖУ!", - пишет Каминская.

Слава Каминская вспомнила покойного отца в день, когда русские оккупанты бомбят ее родной город / instagram.com/babaslavka

Читайте также"По-человечески похоронить было невозможно": Наталья Могилевская потеряла в Мариуполе члена семьи

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

Другие новости: