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"Для меня Одесса - это мой отец": рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти папы Славы Каминской

23 апреля 2022, 22:47

Для певицы, как для одесситки, это - двойная трагедия.

Рашисты разбомбили Одессу на годовщину смерти отца Славы Каминской / instagram.com/babaslavka

Конец апреля-начало мая для украинской певицы Славы Каминской тяжелое время. Два года назад, в канун Пасхи, серьезно заболел ее отец, в прошлом году, также в канун светлого праздника Воскресения Христова, он ушел из жизни.

Сегодня, в канун годовщины его смерти, скорбью охвачен весь украинский народ - рашистский снаряд попал в жилой дом в Одессе. По предварительным данным погибло 8 человек, среди них - трехмесячный ребенок.

Под впечатлением от двойной трагедии певица написала гневный пост, который проиллюстрировала снимками отца из семейного архива.

"Два года назад я узнала , что у моего отца случился инсульт, а после - обнаружили онкологию. Это был светлый праздник Пасха. Спустя ровно год, после операций, восстановления и огромного желания жить, инсульт случился снова. Это произошло в ночь светлого праздника Пасха. Вскоре папы не стало.

Для меня Одесса - это мой отец . Я всегда гордилась тем, что я одесситка, своей одесской манерой выражать свои мысли и быть не такой, как все ❤️ Прошёл ещё год и мрази начали бомбить мою Одессу накануне Пасхи. Оставьте нас в покое! НЕ ХОТИМ МЫ К ВАМ! У вас же НИ ЧЕ ГО святого! НИ ЧЕ ГО! НЕНАВИЖУ!", - пишет Каминская.

Слава Каминская вспомнила покойного отца в день, когда русские оккупанты бомбят ее родной город / instagram.com/babaslavka

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Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 5 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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