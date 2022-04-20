"Будем петь на поминках Путина": Слава Каминская раскритиковала коллег за песни во время войны

Слава Каминская раскритиковала коллег за песни во время войны / instagram.com/babaslavka/

После вторжения России в Украину вышло много патриотических песен от популярных украинских звезд, но певица Слава Каминская считает это лишним.

Бывшая участница "НЕАНГЕЛОВ" Слава Каминская уверена, что патриотические песни в настоящее время не нужны.

"Мне ничего не пишется. Я смотрю, многие артисты записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, что это все пир во время чумы. Ну окей, ездить поддерживать наших солдат... Солдаты должны находится в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном. Чтобы вот это вот все не расслабляло, эти песни-пляски. Потому что от этого зависит и их жизнь, и жизнь многих людей", – заявила Слава в интервью для Зіркового шляху.

Также она добавила, что творчеством лучше заниматься уже после войны.

"Мне кажется, песни должны писать и петься, когда это уже все закончится, и мы уже будем праздновать и радоваться. Когда будем праздновать 40 дней товарища на поминках. Будем петь песни на поминках Путина", – подытожила артистка.

Напомним, певица Слава Каминская рассказала, что потеряла множество друзей за двадцать дней войны в Украине. Вероломное российское вторжение на украинскую территорию послужило лакмусовой бумажкой, проявителем для многих проблем.

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