Дружба не прошла проверку войной: Слава Каминская лишилась близких

Слава Каминская намеренно рассорилась с некоторыми из российских друзей / instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминскаярассказала, что потеряла множество друзей за двадцать дней войны в Украине.

Вероломное российское вторжение на украинскую территорию послужило лакмусовой бумажкой, проявителем для многих проблем. Война неумолима, и показывает истинные лица людей.

Так, Каминская отметила, что за время войны в Украине лишилась многих российских друзей - с одними она разорвала отношения осознанно, другие же - просто не верят, что на нашей земле идет настоящая полномасштабная война, которую развязал их президент.

"А ведь это даже не смешно…. У меня было много друзей из России , некоторые ими и остались , но их не так много . Я осознанно переругалась со всеми , мыслящими иначе , потому , что они просто не захотели мне верить . Верить моим глазам и моим чувствам . Верить тому , что останется в нашем ДНК навсегда , страху, боли и сожалению , что мы оказались заложниками этого триллера под названием "власть" Как страшно жить во времена ,когда ненависть пытается вытолкнуть любовь из наших реалий ! У меня один ответ - значит это кому-нибудь нужно", - рассказала певица.

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Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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