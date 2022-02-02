Из шатенки в блондинку: Слава Каминская сменила прическу

Звезда похвасталась самим процессом своей трансформации.
Украинская певица Слава Каминская кардинально сменила свой имидж.
Звезда опубликовала в Instagram кадры, которые сделал в салоне красоты, и показала поклонникам не только результат, но и процесс изменений.
Каминская покрасилась в теплый "пшеничный" блонд и существенно укоротила длину своих волосы.
Теперь они достигают ее плеч.
"А теперь кареху. Фрау Евгений", - написала певица под фото со своим мастером.
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Поскольку снимки звезда выложила в Instagram-stories, узнать реакцию поклонников на ее новую внешность не удалось.
Напомним, Тина Кароль в день своего рождения, 25 января, опубликовала трогательные архивные кадры и вспомнила о покойному муже.
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Автор: Ульяна Виноградова