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"Не праздновала с 25 лет": Кароль восхитила редкими кадрами в свой день рождения

25 января 2022, 13:53
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Звезда написала трогательный пост о покойном муже.

Тина Кароль
Тина Кароль / ph:@spromojna

Украинская певица Тина Кароль 25 января празднует 37-летие. В Instagram она выложила трогательные архивные кадры и рассказала, что никогда не отмечает это праздник.

По словам Кароль, день рождения для нее перестал быть праздником после того, как она узнала о болезни мужа Евгения Огира, скончавшегося в 2013 году от рака желудка.

С тех пор - со своего 25-летия она прячется в студии, поет, снимается в "Голосе страны" и просто убегает от публики к "северному сиянию".

"Суть такова: с 25 лет, как только мы начали бороться с мужем за жизнь, я не праздновала ни одного Дня Рождения!" - написала Тина.

Читайте такжеВера Брежнева показала редкие фото с мужем и дочкойОднако сегодня Кароль все же поблагодарила своих поклонников и порадовала их нежными фото с близкими людьми.

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Также она добавила, что этот день полон надежд.

  • День рождения Кароль
    День рождения Кароль Instagram
  • День рождения Кароль
    День рождения Кароль Instagram
  • День рождения Кароль
    День рождения Кароль Instagram
  • День рождения Кароль
    День рождения Кароль Instagram
  • День рождения Кароль
    День рождения Кароль Instagram
  • День рождения Кароль
    День рождения Кароль Instagram
Напомним, певица Александра Зарицкая повторила образ светской львицы Ким Кардашьян.

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