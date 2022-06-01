Королевой красоты в оккупированном Крыму стала полтавчанка: россияне в ярости

Королевой красоты в оккупированном Крыму стала полтавчанка / instagram.com/spletnik_tv/

Во временно оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. В одной из номинаций победу одержала девушка родом из Полтавы.

За победу боролись 20 конкурсанток. Нескольких месяцев они готовились к выходу на сцену, познавали азы дефиле и выбирали свой образ.

Номинацию "миссис королева красоты" выиграла девушка из Полтавы Ольга Ванеева. В Сети начался переполох - россияне засыпали девушку гневными комментариями.

Им не понравилась внешность Ольги.

"Она больше на транса похожа", "Это точно девушка?", "Страшно представить, как выглядели остальные участницы, если победило это", "До чего мир катиться", - писали в комментариях под фото девушки.

instagram.com/spletnik_tv/

instagram.com/spletnik_tv/

Ранее во временно оккупированном Крыму представитель так называемой власти предложил прекратить преподавание английского языка в общеобразовательных школах. "Спикер государственного совета Крыма" Владимир Константинов считает, что детям не нужен иностранный язык.

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