Экс-муж Ани Лорак показал очень личные фото с молодой возлюбленной

Похоже, что любовь между ними не может разрушить даже двадцатилетняя разница в возрасте.
Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу трогательно поздравил свою новую возлюбленную, украинскую визажистку Лилию Реус, с 26-летием.
На своей странице в Instagram мужчина опубликовал коллаж из "домашних" снимков с младшей на 19 лет девушкой - на фото счастливая пара запечатления в разные моменты их отношений.
В пожеланиях Мурат был немногословен, и лишь в очередной раз признался Реус в любви. "Happy birthday Love ❤️ (С Днем рождения, любовь моя - прим. редактора)", - написал он.
День рождения Лилия с любимым мужчиной и дочерью отметила в отельно-ресторанном комплексе в Черновицкой области. Пара выехала из Украины еще в начале марта, однако вернулась в страну незадолго до Дня рождения Реус.
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Ранее Мурат Налчаджиоглу поздравил с Днем рождения еще одну важную женщину в своей жизни - единственную дочь Софию. Гордый отец похвалился ее вокальными данными.
Отметим, бывший муж певицы украинского происхождения Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.
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