Экс-муж Ани Лорак показал очень личные фото с молодой возлюбленной

Мурат Налчаджиоглу показал личные кадры с Лилией Реус / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу трогательно поздравил свою новую возлюбленную, украинскую визажистку Лилию Реус, с 26-летием.

На своей странице в Instagram мужчина опубликовал коллаж из "домашних" снимков с младшей на 19 лет девушкой - на фото счастливая пара запечатления в разные моменты их отношений.

В пожеланиях Мурат был немногословен, и лишь в очередной раз признался Реус в любви. "Happy birthday Love ❤️ (С Днем рождения, любовь моя - прим. редактора)", - написал он.

День рождения Лилия с любимым мужчиной и дочерью отметила в отельно-ресторанном комплексе в Черновицкой области. Пара выехала из Украины еще в начале марта, однако вернулась в страну незадолго до Дня рождения Реус.

Мурат Налчаджиоглу показал личные кадры с Лилией Реус / instagram.com/muratnalca

Читайте также78-летний Роберт Де Ниро отдыхает в Испании с любовницей, которая значительно моложе него

Ранее Мурат Налчаджиоглу поздравил с Днем рождения еще одну важную женщину в своей жизни - единственную дочь Софию. Гордый отец похвалился ее вокальными данными.

Отметим, бывший муж певицы украинского происхождения Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, несмотря на то, что является гражданином Турции, горячо поддерживает Украину в противостоянии российским оккупантам.

Другие новости: