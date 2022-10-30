Андрей Шевченко показал редкое фото повзрослевшего красавца-сына

Андрей Шевченко и Кристен Пазик поздравили старшего сына Джордана с 18-летием / instagram.com/andriyshevchenko

Украинский спортсмен, тренер и политический деятель Андрей Шевченко является гордым отцом четырех сыновей. В браке с американской моделью польского происхождения Кристен Пазик он воспитывает Джордана (2004 г.р.), Кристиана (2006 г.р.), Александра (2012 г.р.) и Райдера-Габриэля (2014 г.р.).

Сыновья спортсмена - непубличные личности, поэтому редко появляются в информационном пространстве. Однако недавно Шевченко все же поделился Архивным кадром со старшим сыном на своей странице в Instagram.

Фотографию он приурочил к важной дате в жизни наследника - 29 октября ему исполнилось 18 лет. В кадре, явно взятом из домашнего архива, Андрей и Джордан со счастливыми улыбками стоят на фоне вертолета.

В поздравлениях Шевченко был немногословен. Он просто подписал снимок: "С Днем рождения, мой сын ❤️".

Зато в комментариях к фото поклонники Шевченко щедро осыпали Джордана самыми теплыми и искренними словами, и отметили, что молодой человек вырос похожим на отца.

Андрей Шевченко с сыном Джорданом / instagram.com/andriyshevchenko

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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