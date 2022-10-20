Бедняков стал отцом во второй раз и показал фото

Андрей Бедняков и Настя Короткая / Facebook.com

Популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью. Оказалось, что знаменитость стал отцом во второй раз.

Как написал он на своей странице в Instagram, Бедняков стал папой мальчика. "Добро пожаловать, козак. Такова у меня традиция. Пропускать появление детей", - поделился он.

Бедняков также извинился перед своей супругой Анастасией Короткой. "Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу. Спасибо за сына. Лучшая мама", - написал он.

Отметим, пара уже воспитывает 7-летнюю дочь Ксению, которая сейчас с мамой находится в США.

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Напомним, ранее Бедняков подарил своему американскому коллеге ‒ легендарному американскому комику Джимми Феллону памятную вышиванку. Фото с подарком Бедняков выложил в Instagram.

Сообщается, что шоумены познакомились на благотворительном мероприятии в США в Metropolitan Opera, на котором был представлен благотворительный фонд Елены Зеленской.

Правда, как говорит Бедняков, он не угадал с размером ‒ и вышиванка оказалась велика в плечах Феллону.

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