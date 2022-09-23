Бедняков подарил вышиванку легендарному американскому телеведущему и комику

Андрей Бедняков и Джимми Феллон / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Известный украинский шоумен Андрей Бедняков подарил своему американскому коллеге ‒ легендарному американскому комику Джимми Феллону памятную вышиванку. Фото с подарком Бедняков выложил в Instagram.

Сообщается, что шоумены познакомились на благотворительном мероприятии в США в Metropolitan Opera, на котором был представлен благотворительный фонд Елены Зеленской.

Правда, как говорит Бедняков, он не угадал с размером ‒ и вышиванка оказалась велика в плечах Феллону.

"Думал, ты шире в плечах. Могу порекомендовать классную портниху. Я даже ценник не снял, чтобы ты видел, насколько я тебя уважаю. Носи на здоровье! Еще увидимся! Борщ ждет", — написал украинец.

Бедняков также показал фотографию Джимми с подарком в руках — американец позировал в строгом костюме, украшенном сине-желтой лентой.

Напомним, Андрей Бедняков 6 апреля рассказал о о том, что его мать умерла в оккупации в Мариуполе. О своем большом горе шоумен написал в Instagram. Ведущему сочувствовала все украинские подписчики, а русские – злорадствовали.

Позднее в Бедняков в Instagram с гневом осудил парад на 9 мая, организованный оккупантами в его родном Мариуполе.

За этот пост он получил множество ругательств от россиян, которые, по всей видимости, считают развалины Мариуполя своей территорией.

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