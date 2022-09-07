Бедняков поведал о своем отношении к "хорошим русским"

Андрей Бедняков поведал об отношении к русским / instagram.com/biedniakov

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков, который сам родом из Мариуполя, поведал о своем отношении к россиянам, которые решительно выступают против войны и поддерживают Украину.

Он подчеркнул, что мнение "хороший русский - это мертвый русский" не разделяет.

"Я понял, что этих Z-анутых и V-анутых намного больше, чем я себе думал. Их я ненавижу всех. Про адекватных людей не могу такого сказать. Там есть адекватные люди. Я не из тех, кто говорит, что хороший русский - мертвый русский. Нет, это не моя история. Потому что я лично знаю людей, которые помогают, и которые со мной постоянной на связи. Я не могу говорить кто это, но они есть. И я ощущаю их поддержку", - сказал Бедняков в интервью Рамине на YouTube-канале "Ходят слухи".

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Напомним, ранее Бедняков рассказал, чем Украина отличается от России. Для этого он привел пример жизни на Брайтон-Бич, в Нью-Йорке.

Как написал селебрити на своей странице в Instagram, люди переехали очень давно, но живут еще в той стране, из которой переехали. Все те же вывески на магазинах, жареные пирожки на улицах, Оливье в супермаркетах, те же "дубленки" и шубы. Афиши Кашпировского на здании театра. Те же прически.

"На Брайтон-Бич я снимал 2 раза. И все время меня не оставляла одна мысль: почему не попробовать ассимиляцию? Культурная ассимиляция. Иначе зачем вы переезжали? - задается вопросом он.

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